Juventus’tan Dusan Vlahovic kararı

Juventus, sezon sonunda golcü oyuncusu Dusan Vlahovic'le yollarını ayırabilir. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olan Dusan Vlahovic, beklentilerinin uzağında kalırken İtalyan kulübünün Sırp oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Chelsea ve Bayern Münih'in, Dusan Vlahovic'i yakından takip ettiği öne sürüldü. Serie A'da Lazio ile oynanan maçın 63. dakikasında oyundan çıkan Vlahovic'in, sakatlığı nedeniyle bugün takımdan ayrı çalışacağı belirtildi.

Golcü oyuncunun Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon ile perşembe günü oynanacak çeyrek final ilk maçında sahada olması beklenmiyor.