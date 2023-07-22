Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe 3 Türk arıyor! İsmail ve Ferdi sonrası...

Fenerbahçe transferleri ile takımı yeniden kurarken yerli oyuncu problemi ile karşı karşıya kalındı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kafasında 8+3 kuralında ilk 11'e yazabileceği iki oyuncu bulunuyor.

Edin Dzeko, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao gibi yabancı transferleri yapan sarı-lacivertliler Livakovic konusunda da küçük detayları halletmeye çalışıyor. Geçen sezon Altay ve İrfan Can ile kaleyi kapatan ancak bu sezon Livakovic'i alarak bu alanı yabancı oyuncu ile sürdürmek isteyen yönetim, Arda Güler'in boşluğunu da Szymanski ile doldurdu. Geçen sezona göre banko isimlerden sadece Ferdi Kadıoğlu sağ bekte yer alırken orta sahaya da yerli oyuncu kullanma zorunluluğu kapıya geldi çattı.

EMRE CAN İÇİN NABIZ YOKLANDI

Kalede, savunmada, orta sahada ve forvette yabancı oyuncu çokluğu olan Kanarya'da İsmail Yüksek'e şans doğdu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Ferdi'nin ardından ikinci yerli olarak aklındaki ilk isim İsmail Yüksek. Ön liberoda 24 yaşındaki oyuncunun görev alması bekleniyor. Sassoulo'da forma giyen Mert Müldür için ısrarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, mavi kartla oynayabilecek Dortmund'lu Emre Can için de nabız yokladığı öğrenildi.

YERI GARANTİ YABANCI İSİMLER

>>Kaleci (Livakovic)

>>Becao

>>Peres

>>6 numara transfer

>>Tadic

>>Szymanski

>>Kanat transferi

>>Dzeko