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Giriş Tarihi: 13.8.2023 15:29 Son Güncelleme: 13.8.2023 15:34

Robert Mancini, İtalya Milli Takımı'ndan istifa etti

İHA
Robert Mancini, İtalya Milli Takımı’ndan istifa etti

İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini, İtalya Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti.

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Roberto Mancini, İtalya Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden istifa etti.

Mancini'nin istifası, İtalya Futbol Federasyonu'nun resmi hesabından duyuruldu. 2018 yılında göreve başlayan 58 yaşındaki çalıştırıcı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Mancini, İtalya'nın başında çıktığı 61 maçta 2.13 puan ortalaması yakaladı. İtalya Futbol Federasyonu, yeni teknik direktörün önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

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Robert Mancini, İtalya Milli Takımı'ndan istifa etti
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