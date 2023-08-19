Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Trabzonspor planını belirledi! Tüm gözler Icardi’de...

Olimpija rövanşında bu sezonki ilk golünü atan Mauro İcardi, Trabzonspor maçında ilk 11'de... Teknik direktör Okan Buruk, planlarını Arjantinli yıldız üzerine kurarken destekçileri ise Kerem Aktürkoğlu ile Mertens olacak.

Geçen sezon büyük maçlarda ortaya koyduğu performans ile takımını sırtlayan Tecrübeli golcü, F.Bahçe'ye 2, Beşiktaş'a 3 ve Trabzonspor'a da 1 gol atmıştı.

Teknik ekip yaptığı çalışmalarda topu ceza sahasında Mauro İcardi'ye buluşturmak üzere özel planlar yaparken Tangocu'nun yavaş yavaş formuna kavuşması da Aslan'ın yüzünü güldürüyor.