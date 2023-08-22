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Giriş Tarihi: 22.8.2023 11:22

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın İstediği Rodrigo de Paul'a 32 milyonluk teklif

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın İstediği Rodrigo de Paul’a 32 milyonluk teklif

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İspanyol ekibi Atletico Madrid'den transfer etmek istedi Rodrigo de Paul'a Al Ahli'den 32 milyonluk teklif geldi.

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın orta sahaya transfer çalışması sürerken gündeme gelen yıldız oyuncu Rodrigo de Paul'a Suudi Arabistan'dan dev teklif geldiği iddia edildi.

MERİH DEMİRAL'IN TAKIMI İSTEDİ

Merih Demiral'ı kadrosuna katan ve bu yaz yaptığı hamlelerle oldukça dikkat çeken Al Ahli, Rodrigo de Paul için de devreye girdi.

RESMİ TEKLİF SUNULDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi, Arjantinli yıldız için Atletico Madrid'e 32 milyon Euro'luk resmi bonservis teklifini yaptı.

DE PAUL İKNA EDİLECEK

Ayrıca De Paul için hazırlanan sözleşme teklifi de oyuncuya iletildi. Oyuncu tarafı ikna edilmesi için görüşmelerin sürdüğü iddia edildi

AL AHLI, DE PAUL'U ÇOK İSTİYOR

Transferde ana hedeflerden biri olan Zielinski'nin Körfez ekibine gitme ihtimali kalmamasının ardından De Paul'un listeye girdiği belirtilen haberde, bu transferin kolay olmadığı ancak Al-Ahli'nin tüm imkanlarını seferber edebileceği de ifade edildi.

2021/22 sezonunun başında Udinese'den Atletico Madrid'e Transfer olan tecrübeli isim, kırmızı beyazlı ekibin formasıyla toplamda çıktığı 88 maçta 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın İstediği Rodrigo de Paul'a 32 milyonluk teklif
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