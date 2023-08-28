Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’ün opsiyon maddesinin detayları ortaya çıktı!

Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün'ün sözleşmesine 25 maç maddesi koyuldu. Leicester, Premier Lig'e yükselir ve Yunus da İngiltere'de 25 maça çıkarsa kiralık sözleşmede yazan 9 milyon Euro (258 milyon TL) satın alma opsiyonu devreye girecek.

Öte yandan Akgün için Kerem Aktürkoğlu'ndan duygusal bir veda mesajı geldi. Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostum, güzel kardeşim. Hayatında büyük bir adıma, büyük bir meydan okumaya hazır olduğunu en iyi bilenlerdenim. Güzel günlerde birlikte sevindik, zorluklara da aynı şekilde birlikte göğüs gerdik. Aramızda mesafeler olsa da bundan sonra da tüm kalbimle senin yanındayım" ifadelerini kullandı.