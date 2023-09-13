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Giriş Tarihi: 13.9.2023 10:19

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Livakovic rüzgarı! Milli takımla çıktığı maçlarda büyük alkış aldı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Livakovic rüzgarı! Milli takımla çıktığı maçlarda büyük alkış aldı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dominik Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan Milli Takımı ile çıktığı maçlarda alkış aldı.

Hafif sakatlığından dolayı ligde Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyen Livakovic, ülkesinin Letonya (5-0) ve Ermenistan'a (1-0) karşı mücadele verdiği grup maçlarında 90 dakika sahada kalırken gol yemedi.

Diğer milliler Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, İstanbul'a dönerken bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayacaklar.

Tadic, Sırbistan'da iki karşılaşmada forma giydi, 171 dakika süre aldı ve 1 de asist yaptı.

Szymanski ise Polonya'da iki maçta oynadı ve 120 dakika süre almayı başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Livakovic rüzgarı! Milli takımla çıktığı maçlarda büyük alkış aldı...
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