‘Devamı Almanya’da olacak’

etonya zaferinin ardından Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın soyunma odasında büyük coşku vardı. Futbolcular ve teknik heyet, tezahüratlar ve horonlarla EURO 2024'e katılmayı kutladı. Takımın yanına inen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Millileri telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Tüm ekibi tebrik eden Erdoğan,ifadelerini kullandı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile telefonda konuşan Erdoğan'ın, kendisi gibi Rizeli olan Barış Alper ile diyaloğu ise herkesi güldürdü. Telefonu alan Galatasaray'ın genç oyuncusu,deyince soyunma odası kahkahaya boğuldu. İki gol atan Cenk Tosun ise,dedi.