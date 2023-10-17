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Giriş Tarihi: 17.10.2023

‘Devamı Almanya’da olacak’

‘Devamı Almanya’da olacak’

Letonya maçı sonrası Millilerle telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri mutlu ettiniz. İnanıyorum ki Almanya'daki vatandaşlarımızı da mutlu edeceksiniz" dedi

Letonya zaferinin ardından Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın soyunma odasında büyük coşku vardı. Futbolcular ve teknik heyet, tezahüratlar ve horonlarla EURO 2024'e katılmayı kutladı. Takımın yanına inen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Millileri telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Tüm ekibi tebrik eden Erdoğan, "Bizleri çok çok mutlu ettiniz. İnanıyorum ki Almanya'daki Türk vatandaşlarımızı da çok mutlu edeceksiniz. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile telefonda konuşan Erdoğan'ın, kendisi gibi Rizeli olan Barış Alper ile diyaloğu ise herkesi güldürdü. Telefonu alan Galatasaray'ın genç oyuncusu, "Cumhurbaşkanım, Barış ben. Barış Alper, Rizeli" deyince soyunma odası kahkahaya boğuldu. İki gol atan Cenk Tosun ise, "Cumhurbaşkanım, az kalsın hat-trick yapıyordum. Bir dahaki maça inşallah" dedi.

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‘Devamı Almanya’da olacak’
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