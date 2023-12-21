‘Kendisini ele verdi!’

A.Gücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Halil Umut Meler'insözlerine cevap verdi. Takımının, Rize maçında Meler'e yönelik saldırı konusunda üzgün olduğunu ifade eden 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben olaya vakıf olduğumda soyunma odasındaydım. Yardımcılarım ilettikten sonra sahaya çıktım. Halil hoca ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu söyledim.dedi.Halil Umut Meler'in açıklamalarıyla kendisini ele verdiğini ve yakalandığını söyleyen Belözoğlu, "Hem hoca olarak hem sportif direktör hem de sporcu olduğum süreçte kendisinin bahsettiği olaydan sonra 14 tane maçıma birinci hakem olarak atanmış.Hayatım boyunca Türk futbolundaki kötü çocuk oldum.diye konuştu.Meler'in, açıklamasındasözlerine Belözoğlu şu yanıtı verdi: "Bir şey yapmak isteyen direkt yan kulübedeki meslektaşına gitmez.Hakemle ilgili konuştuk."Ankaragücü, maç sonunda soyunma odasına giden koridordaki güvenlik kamerası görüntülerini paylaşırken Belözoğlu'nun, hakem Meler'e sarılarak bir süre konuştukları net şekilde görüldü. Deneyimli teknik adam, "Futbol, hiç kimsenin ailesinden daha değerli değildir. Ailesiyle beraber çok sağlıklı, huzurlu bir yaşantısı olmasını temenni ediyorum. Maçtan sonra kendisini telefonla aradım. Bana müsait olmadığını ilettiler. Bu algının, gerçeğin önüne geçme hali bizim adımıza yeterince yorucu" ifadelerini kullandı.