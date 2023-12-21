‘Kendisini ele verdi!’

“Koridorda Halil hoca ve ekibinin yanına giderek sarılıp çok üzüldüğümü ifade ettim. Takımım adına 3-4 kere özür diledim. Ama yaptığı açıklamalarla kendisini ele vermiş”
A.Gücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Halil Umut Meler'in 'Bendenözür dilemedi. SaldırıyıEmre yaptırdı' sözlerine cevap verdi. Takımının, Rize maçında Meler'e yönelik saldırı konusunda üzgün olduğunu ifade eden 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben olaya vakıf olduğumda soyunma odasındaydım. Yardımcılarım ilettikten sonra sahaya çıktım. Halil hoca ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu söyledim. Daha sonrasındakoridorda kendilerine sarılıpçok üzgün olduğumubelirttim. Takımım adına3-4 kere özür diledim. Amadilediğimiz özrün pek karşılığıolmadı" dedi.
HEP KÖTÜ ÇOCUK OLDUM
Halil Umut Meler'in açıklamalarıyla kendisini ele verdiğini ve yakalandığını söyleyen Belözoğlu, "Hem hoca olarak hem sportif direktör hem de sporcu olduğum süreçte kendisinin bahsettiği olaydan sonra 14 tane maçıma birinci hakem olarak atanmış. Hiçbirolayımız olmadı. Hayatım boyunca Türk futbolundaki kötü çocuk oldum. Biz hayır olan şeylerihatırlamaya çalışıyoruz.Kin olarak gelecekolayları unutmayagayret eden bir yapımvar" diye konuştu.
PALUT'LA HAKEMİ KONUŞTUK
Meler'in, açıklamasında 'Çaykur Rize TeknikDirektörü İlhan Palut olmasaydıne olacaktı' sözlerine Belözoğlu şu yanıtı verdi: "Bir şey yapmak isteyen direkt yan kulübedeki meslektaşına gitmez. Tebrik etmek ve geçmişolsun dilemek için hakeminyanına gittim. Hakemle ilgili konuştuk."
GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
Ankaragücü, maç sonunda soyunma odasına giden koridordaki güvenlik kamerası görüntülerini paylaşırken Belözoğlu'nun, hakem Meler'e sarılarak bir süre konuştukları net şekilde görüldü. Deneyimli teknik adam, "Futbol, hiç kimsenin ailesinden daha değerli değildir. Ailesiyle beraber çok sağlıklı, huzurlu bir yaşantısı olmasını temenni ediyorum. Maçtan sonra kendisini telefonla aradım. Bana müsait olmadığını ilettiler. Bu algının, gerçeğin önüne geçme hali bizim adımıza yeterince yorucu" ifadelerini kullandı.