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Giriş Tarihi: 23.1.2024 10:30

Gana elendi, Djiku ve Amartey dönüyor

Gana elendi, Djiku ve Amartey dönüyor

Afrika Kupası B Grubu'nda Gana ile Mozambik 2-2 berabere kaldı. Gana turnuvadan elendi. Bu sonuçla birlikte turnuvaya veda eden Gana'da forma giyen Fenerbahçeli Alexander Djiku ve Beşiktaşlı Daniel Amartey, kulüplerine geri dönecekler.

Afrika Kupası B Grubu'nda Chiquinho Conde'nin ekibi Mozambik ile Chris Hughton'un ekibi Gana karşı karşıya geldi. Alassane Outtara Stadyumu'nda oynanan maçın 90. dakikasına 2-0 önde giren Gana, uzatmalarda yediği 2 gol ile turnuvaya veda etti.

2-2 biten maçta Gana'nın gollerini 15 ve 70. dakikalarda iki ayrı penaltıdan Jordan Ayew atarken, Mozambik'in gollerini 90+1'de penaltıdan Geny Catamo ve 90+4'te Reinildo Mandava kaydetti. Karşılaşmada Alexander Djiku 90 dakika forma giyerken, Daniel Amartey 72. dakikada oyuna dahil oldu.

DJIKU VE AMARTEY GERİ DÖNÜYOR
Bu sonuçla birlikte grubu 2'şer puanla tamamlayan iki takım da turnuvaya veda ederken, Gana averaj farkıyla grubu 3. sırada tamamladı. Buna rağmen 2 puanda kalan Gana'nın en iyi üçüncüler arasına girme ihtimali kalmadı. Turnuvaya veda eden Gana'da forma giyen Fenerbahçeli Alexander Djiku ve Beşiktaşlı Daniel Amartey, kulüplerine geri dönecekler.

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Gana elendi, Djiku ve Amartey dönüyor
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