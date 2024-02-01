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Giriş Tarihi: 1.2.2024 09:56

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yabancı faturası Crespo'ya çıktı

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yabancı faturası Crespo’ya çıktı

Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Miha Zajc ayrılmaya yanaşmayınca, yabancı kontenjanında yer açmak için Rayo Vallecano’nun Miguel Crespo'ya yaptığı teklif kabul edildi.

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanında yer açmak için yönetimin imdadına Miguel Crespo yetişti... Sarı-Lacivertliler, performansından memnun olunmayan Ryan Kent ve Miha Zajc ile yolları ayırmak istiyordu. İki oyuncu da kendilerine artık forma verilmeyeceği bilgisi iletilmesine rağmen veda etmeyi planlamadıklarını söyledi.

Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Miguel Crespo'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Eylül 2021'de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Estoril'den transfer edilen Portekizli orta saha için Rayo Vallecano'nun yaptığı öneri kabul edildi. 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar İspanyol kulübüne kiralanırken, 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu için de el sıkışıldı. Crespo'nun 750 bin Euro olan yarım sezonluk ücretini de F.Bahçe'nin ödeyeceği öğrenildi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yabancı faturası Crespo'ya çıktı
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