Miguel Crespo için sürpriz iddia! Şampiyon takıma gidiyor

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Rayo Vallecano'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Miguel Crespo'da belirsizlik sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde Rayo Vallecano'nun Miguel Crespo ile devam etmek istediği ancak oyuncunun yüksek maaşının transfere engel olduğu belirtilmişti.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Crespo için Portekiz basınından sürpriz bir haber geçildi. Portekiz liginde bu sezon şampiyon olan Sporting'in Miguel Crespo'yu istediği öne sürüldü.

Portekizli orta saha oyuncusunun, teknik direktör Ruben Amorim'in listesinde olduğu vurgulandı. Miguel Crespo'nun daha önce de Sporting tarafından izlendiği ancak Fenerbahçe'nin yaklaşık 20 milyon euroluk talebi sebebiyle transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı.