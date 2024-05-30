SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’ya karşı 2 aday: Montella ve Spalletti

Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi başkanlık seçimi ve teknik direktör konusu. Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ismi üzerinde dururken, Ali Koç'un 2 isim üzerinde durduğu öne sürüldü. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör konusunda Jose Mourinho ismini öne çıkarmasının ardından Ali Koç'un hamlesi merak ediliyordu.



İsmail Kartal ile devam etme ihtimali de bulunan Ali Koç'un, Mario Branco aracılığıyla Mourinho için nabız yokladığı iddia edilmişti. Öte yandan Ali Koç'un ön plana çıkan 2 teknik direktör adayı bulunuyor. Söz konusu isimler Vincenzo Montella ve Luciano Spalletti...



Ali Koç yaptığı açıklamada, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'yi çalıştıracak teknik direktörün 7 Haziran Cuma günü belli olacağını bildirmişti. Bu arada haberde Spalletti'nin İtalya, Montella'nın ise Türkiye ile EURO 2024 hazırlıklarını sürdürmesi nedeniyle Ali Koç'un sürpriz bir isim de açıklayabileceği vurgulandı. (Goal)