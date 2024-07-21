SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da Kerem Aktürkoğlu zirvesi

Galatasaray forması giyen ve kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşünen Kerem Aktürkoğlu'na izin çıkmadı. Okan Buruk'un bırakmak istemediği milli oyuncuyla bir kez daha görüşeceği öğrenildi. Başarılı teknik adam, tatil dönüşü yapılacak toplantıda kafası karışık olan 25 yaşındaki oyuncuyu takımda kalmaya ikna etmeye çalışacak. Okan Buruk böylece takımın en önemli kozlarından birini kaybetmemiş olacak.

SOCIEDAD İLGİLENİYOR

İspanya'dan özellikle Real Sociedad'ın ilgilendiği Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2020 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 173 maçta 44 gol attı ve 39 asist yaptı. (Fotomaç)