SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut, Başakşehir yolunda

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş başka bir oyuncu almayı düşünmese de eldeki kadroda düşünülmeyen isimlerden de kurtulmak istiyor. Bu yönde çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ve son olarak Ante Rebic'i kadro dışı bırakan siyah-beyazlı takımda sürpriz bir ayrılık gündeme geldi. İki sezondur Beşiktaş formasını giyen Onur Bulut'un, bir başka Süper Lig takımı Başakşehir ile görüştüğü ve anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Bu olası vedanın en büyük sebebi ise taraftar tepkisi...

Tecrübeli futbolcu geçen sezon da özellikle iç sahada oynanan birçok maçta siyah-beyazlı tribünlerden tepki görmüş, o zaman da devre arasında takımdan ayrılmak istemiş ve Almanya'dan bir kaç kulüp ile görüşmüştü. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen ve Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlı yönetimin de kolaylık sağlamayı düşündüğü bildirildi. Yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında Ümraniyespor (46), Shakhtar Donetsk (31), Grazer AK (15) ve Bandırmaspor (90) karşılaşmalarında forma giyen Onur Bulut etkili bir görüntü ortaya koyamamıştı. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor. (Milliyet)

