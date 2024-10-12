BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’a kalecilerinden iyi haber

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Mert Günok sevinci yaşanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Mert Günok, Süper Lig'deki Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında 11'e geri dönmüş, daha sonra A Milli Takım aday kadrosundan tedavisine kulübünde devam etmesi için çıkarılmıştı.

MERT GÜNOK İYİLEŞİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre, 35 yaşındaki file bekçisi, milli maçlar için verilen arada iyileşecek. Deneyimli isim, bu sezon Siyah Beyazlı formayla 11 resmi maça çıktı.

ERSİN DE DÖNÜYOR

Kartal'ın bir diğer kalecisi Ersin Destanoğlu'un da sahalara dönmesi bekleniyor. Gaziantep Futbol Kulübü maçından önce sakatlanan Ersin de, Tümosan Konyaspor maçı kadrosunda yer alacak.