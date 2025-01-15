Tutabilene aşk olsun!

Devre arasında stoper hattını yeniden dizayn etmek isteyen F.Bahçe yönetimi sadece bu sezonu değil geleceği de planlıyor. Bu hedef doğrultusunda rota da Eintracht Frankfurt'un stoperi Tuta oldu. Sarı-lacivertliler hem stoper hem de sağ bek oynayabilen Sambacı için Alman ekibi ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kendisiyle de sözleşme detaylarını konuşan Fenerbahçe yönetimi, pazartesi günü oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu özellikle tekniğiyle ön plana çıkıyor. 3'lü savunma konusunda da tecrübesi olan Tuta'nın zayıf yönü olarak ise agresifliği gösteriliyor. E.Frankurt forması giyen deneyimli stoperin 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Kanarya ise 10 milyon Euro artı bonuslarla işi bitirdi. 2026 yılında kontratı sona erecek futbolcu fizik olarak hazır durumda.

PAZARTESİ İSTANBUL'DA

Tuta, sakatlıktan uzak ve düzenli oynayabilen yapısı ile de dikkat çekiyor. Frankfurt kariyerinde uzun dönemli problem yaşamayan oyuncu, bu sezon ise baldır sakatlığından 2 maç kaçırdı.