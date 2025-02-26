‘Keskin’ virajı döndük!

UEFA
Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımımız, 3 puanla tanıştı. İlk maçında İrlanda'ya 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlı ekibimiz,
dün Pendik Stadı'nda ağırladığı Yunanistan'ı 1-0 devirdi. Müsabakayı başından sonuna etkin bir oyunla sürdüren Türkiye'ye galibiyeti getiren golü 33. dakikada Elif Keskin attı. Melike Pekel'in ortasında, penaltı noktasının sağında topla buluşan Elif, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla ağları sarstı. Puanını 3'e yükselten takımımız, üçüncü karşılaşmasını 4 Nisan'da deplasmanda Slovenya ile oynayacak.