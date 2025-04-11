Açılış maçı Ergün’de

Süper Lig'de haftanın kritik maçında lider G.Saray ile lig üçüncüsü Samsunspor arasındaki karşılaşmaya Ozan Ergün atandı. Ergün, G.Saray'ın, Antalyaspor'u 4-0 yendiği mücadeleyi de yönetmişti. Yarın oynanacak Beşiktaş-Başakşehir maçına Cihan Aydın atandı. F.Bahçe'nin Sivas deplasmanında Yasin Kol görevlendirilirken, Trabzon- Rize maçı ise Çağdaş Altay'da olacak.

31. HAFTANIN PROGRAMI

BUGÜN

20.00 R.Samsunspor-Galatasaray: Ozan Ergün

YARIN

16.00 T.Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk 19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın 19.00 S.Bodrum-O.Antalya: Direnç Tonusluoğlu

13 NİSAN PAZAR

16.00 B.Kayserispor-Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy 16.00 Gaziantep FK-A.Hatayspor: Ali Şansalan 19.00 NG Sivasspor-Fenerbahçe: Yasin Kol 19.00 Trabzonspor-Ç.Rizespor: Çağdaş Altay

14 NISAN PAZARTESİ

20.00 İ.Eyüpspor-Adana Demirspor: Alper Akarsu



SON DERBİ 4 MAYIS PAZAR

Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftaların programları açıklandı. Süper Lig'de 3 büyükler arasındaki son derbinin de tarihi belli oldu. Şampiyonluk ve Avrupa biletini yakından ilgilendirecek olan 34. haftada F.Bahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın tarihi 4 Mayıs Pazar günü olarak ilan edildi. Kanarya, 32. haftada ise pazar günü Kayseri'yi konuk ederken, 33. haftada Gaziantep deplasmanında cumartesi günü sahaya çıkacak. Lider Galatasaray ise gelecek hafta cuma Bodrum ile oynarken 33'te Eyüpspor ile pazar, 34. haftada Sivas ile cumartesi günü kozlarını paylaşacak.