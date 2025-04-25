İlk transfer İcardi!

Avrupa Ligi aşamasında 7 Kasım 2024'te oynanan Tottenham karşılaşmasında çapraz bağlarını koparan Mauro İcardi, Arjantin'de ameliyat oldu ve rehabilitasyon sürecini ülkesinde geçirmeye devam ediyor.. Özel fizyoterapistiyle neredeyse 7/24 yaşayan ve antrenman yapan deneyimli futbolcu, tam 5 ay sonra topla çalışmalara başladı. Yeni sezona kendisini hazırlayan Arjantinli süperstar, Mayıs ayı içinde İstanbul'a bekleniyor. Tekrar detaylı sağlık kontrolünden geçecek İcardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını kaçırmak istemiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, çok özledikleri yıldız golcünün yolunu dört gözle bekliyor.

KIZLARIYLA GELECEK

1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan İcardi, boşanma aşamasında olduğu için hayatını 5 aydır Arjantin'de sürdürüyor. Golcü oyuncu, kızlarının velayetini alarak İstanbul'a dönmenin planlarını yapıyor.