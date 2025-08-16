Samunspor deplasmanda Kocaelispor’u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek golünü Van Drongelen kaydetti. Samsunspor ligde ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
53. dakikada sol kanatta serbest vuruş kullanan Haidara'nın ortasında, savunmanın kafasından seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.
60. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Ntcham'ın sert vuruşunda, Jovanovic topu kornere çeldi.
64. dakikada ceza sahasının sağ tarafında rakibini geçen Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
82. dakikada sol kanattan Soner Aydoğdu'nun kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Jovanovic'e çarparak ağlarla buluştu: 0-1
85. dakikada Kocaelispor beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası önünde Petkovic'in serbest vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.