Duran’ı ben de bilmiyorum!

Tedesco, basın toplantısında herkesin merak ettiği konu olan John Duran'ın durumuyla ilgili ilginç ifadeler kullandı. Genç hoca, 21 yaşındaki forvetin ne zaman döneceği sorulduğunda "Duran için yorum yapması zor. Yüzde yüz, şu maça hazır olacak demek çok zor. İdmanlara kısmen katılıyor. Zaman içerisinde göreceğiz. Umarım yakında aramıza katılır" dedi.

TARAFTARA ÖNEMLİ MESAJ!

Müsabaka hakkında da şöyle konuştu: "Stuttgart ile oynamak her zaman zordur. Her şeye ihtiyacımız var. Yüksek çalışma reytingine ve taraftarlarımıza, dolu stadyumuma ihtiyacımız var. Ben maç içinde şiddetli oyundan yanayım. Geçmişi konuşmayı tercih eden birisi değilim. Altı haftadır buradayım, bu süreyi değerlendirebilirim. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar, açlar ve istekliler. Sürekli kendimizi geliştirmek istiyoruz. Kazandıkça daha iyi noktaya geleceğiz."

BÖYLESİNİ İLK DEFA YAŞIYORUM!

BASIN toplantısına katılan Meksikalı oyuncu Edson Alvarez de takımın durumu hakkında şu mesajları verdi: "Başkan ve teknik direktör değişikliği oyuncuları etkileyebiliyor. Ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ettim. Dışarıda Fenerbahçe'yle ilgili gereksiz konuşmalar var. Bizler kendimizi geliştirmek, keyif almak istiyoruz. İçeride bizim konuşmalarımız şu şekilde; olanları unutmak ve en iyisini yapmak. Bu kulübün ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz."