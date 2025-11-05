Orkun’u değil Alvarez’i alın

Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü derbide Beşiktaş'ı 3-2 yenerken maça siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart damgasını vurmuştu. Milli yıldızın kaleye çok uzak bir mesafede, Edson Alvarez'e yaptığı faul hâlâ konuşulurken SABAH Spor iki oyuncuyla ilgili önemli bir transfer detayına ulaştı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Orkun Kökçü konusunda girişim yapabileceklerini söylerken, Portekizli hocanın vetosuyla karşılaşmış. Milli oyuncunun yerine Edson Alvarez'i işaret eden tecrübeli çalıştırıcının, "Orkun'u istemiyorum, Alvarez'e bakın. Fizik kalite ve savunma becerisi olarak benim işime daha çok yarar" dediği öğrenildi. Bu iki isim derbide Fenerbahçe'nin galibiyetinde belirleyici isim oldu. Alvarez, orta alandaki performansıyla ön plana çıktı. İsmail Yüksek ile uyumlu bir ikili oluşturan Meksikalı oyuncu, hem topsuz alandaki presi hem de oyun kurulumundaki istikrarıyla sarılacivertlilere dinamizm kattı.

DERBİDE NE YAPTI?

Mücadele boyunca 122 kez topla buluşan Alvarez, bu alanda takımının en yüksek rakamına ulaştı. 101 pas deneyen başarılı orta saha, bunların %89,1'inde isabet sağladı. Rakip kaleye biri isabetli olmak üzere 3 şut gönderen Meksikalı yıldız, hücumda da oyuna katkı verdi. Girdiği 18 ikili mücadelenin 11'ini kazanan oyuncu, bir top uzaklaştırma ve bir de kritik pas arasına müdahale ederek savunmaya destek oldu.