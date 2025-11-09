Daniel Agyei: "Umarım bundan sonra böyle devam eder"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Kocaelispor'un oyuncuları Tayfur Bingöl, Ahmet Oğuz, Serdar Dursun ve Agyei galibiyeti değerlendirdi.

Tayfur Bingöl, bugün Ajax'ın başaramadığını başardıklarını belirterek, milli arada bunun keyfini çıkaracaklarını söyledi. Saha içerisinde başarılı bir performans gösterdiklerini dile getiren Bingöl, "Gol krallığında da Osimhen'le yarışıyorum. Umarım sezon sonu Osimhen'i geçebilirim." diye konuştu.

AHMET OĞUZ: "MÜCADELE EDEREK KAZANDIK"

Ahmet Oğuz da çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Böyle maçları mücadele ederek kazanırsın. Bunu sahaya yansıtıp, 3 puanı almayı başardık." ifadelerini kullandı.

SERDAR DURSUN: "İYİ HAZIRLANDIK"

Tecrübeli forvet oyuncusu Serdar Dursun ise lige iyi başlamadıklarını ama son 4 maçtır Türkiye'ye çok bir Kocaelispor izlettirdiklerini ifade etti.

Bugün zor bir maç oynadıklarına işaret eden Dursun, "Bu sahada oynamak kolay olmuyor rakipler için. İyi hazırlandık. İlk yarı gayet güzel, pozitif futbol oynadık. Öne de geçtik. İkinci yarı biraz defansa çekildik ya da Galatasaray bizi defansa zorladı. İyi defans yaptık. Kazandık, çok mutluyuz. İnşallah böyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AGYEI: "ATMOSFER ÇOK GÜZELDİ"

Kocaelispor'un galibiyet golünü atan Agyei de kaydettiği gol ile takıma yardımcı olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Agyei, önemli bir golle 3 puan aldıklarını ifade ederek, "Umarım bundan sonra da böyle devam edebiliriz. Bugün atmosfer çok güzeldi. Tüm taraftarlar çok iyiydi. Sesleri çok yüksekti. Bence bugünkü oyunun kazanılmasında büyük etkileri vardı." dedi.