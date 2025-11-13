Osimhen ve Lemina, Dünya Kupası için kapışacak!

Galatasaray'da yakın arkadaş olan Afrikalı iki oyuncu, Dünya Kupası yolunda birbirlerine rakip oldu.

Osimhen'in sürüklediği Nijerya ile Lemina'nın kaptanlığını yaptığı Gabon, bu akşam TSİ 19.00'da tarafsız saha olarak belirlenen Fas'ta karşı karşıya gelecek.

Bu maçın kazananı, play-off finalinde Kamerun-Kongo eşleşmesinden galip çıkan ülkeyle Dünya Kupası bileti için kapışacak.

GABON SÜRPRİZ ARAYACAK

Turnuvanın sürpriz çıkışlarından birine imza atan Gabon Milli Takımı, F grubunu Fildişi Sahilleri'nin hemen ardından 2. sırada bitirip direkt olarak yarı finale kalma hakkına sahip olurken Nijerya ise C grubunda Güney Afrika'nın arkasından 2. olarak yarı finale yükseldi.

Aralarında oynanan 9 maçta Nijerya, Gabon'a karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve yalnızca 1 kere Gabon galip gelebildi.