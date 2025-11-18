Vincenzo Montella: Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında deplasmanda konuk olduğu İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Rekabet yüzdesi yüksek bir takım olduklarına değinen Montella, "Bu maç beni çok fazlasıyla gururlandırıyor, maç sonunda futbolcularımızla konuşurken kendilerine teşekkür ettim, fazlasıyla büyük fedakarlık, acayip bir mücadele gösterdiler. Belki size söylemiştim ama onlara da söylemiştim, kim oynarsa oynasın rekabet yüzdemiz yüksek bir takımız. O yüzden böyle bir performans vereceğimizden emindik. Sonucu da gerçekten canı gönülden kabul ediyoruz, sonuna kadar denedik olmadı, galip de gelebilirdik, bu beraberlikle iyi bir performans sonrasında mutlu ayrılıyoruz" diye konuştu.

'EN İYİ KONSANTRASYONUMUZLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Mart ayındaki play-off'lara en iyi şekilde hazırlanacaklarının altını çizen İtalyan teknik adam, "21, 17 ve 19 Yaş Altı takımlarımız da başarılı bir dönemden geçiyor bu beni mutlu ediyor. Özellikle maça gelirken 21 Yaş Altı takımımızın galip gelmesi beni çok mutlu etti. Kamptan önce iki oyuncularını almıştım, onlara karşı ne kadar hassas olduğumu herkes biliyor. Şimdi her şeyi sıfırlamamız gerekiyor ve mart ayı için en iyi konsantrasyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulanabilirim, mart ayında kulüplerle konuşarak bir maç eksik oynatıp, futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışma şansımız olursa bu konuda herkes katkıda bulunursa çok sevinirim" dedi.

'ZOR GÜNLER GEÇİREN FUTBOLCULARIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Zor günler geçiren futbolcular için mutlu olduğunu ifade eden Vincenzo Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel dönemden geçen ya da zor günler geçiren futbolcularımız için çok mutluyum. Özellikle Salih uzun zamandır kendi kulübünde istediği gibi oynamıyordu, inanılmaz bir maç çıkardı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Orkun belki kendi kulübünde oynuyor ama zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Bugün inanılmaz bir karakter koydu ve ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Çağlar az oynadığı bir dönemden geliyor o da müthiş bir performans gösterdi. İrfan da kendi kulübüyle maçlara bile gidemiyor, o da çok iyi performans gösterdi. Saydığım futbolcular saha dışında da örnek karakterler o yüzden böyle iyi olduğunuzda her zaman yukarıdan da yardım oluyor. Altay da bu şekilde, belki istediği gibi oynayamıyor ama bugün müthiş bir performans gösterdi."

'BUGÜN TOPU RAKİBE BİLEREK BIRAKTIK'

İspanya'ya topu bilerek verdiklerini, hata paylarını hesaplayarak hareket ettiklerine değinen 51 yaşındaki teknik adam, "Modern futbolun dönemlerinde milli takımlarda oturmuş bir oyun formatı varsa İspanya gibi, onlara karşı adaptasyon geçirmeniz gerekiyor. Oradaki bütün futbolcular kulüplerinde de aynı sistemle oynuyor, oyunları oturmuş olmasına rağmen biz rakibin bütün özelliklerini düşündüğümüzde bu şekilde adapte olduğumuzu gösterdik. Bu aslında bizim de bir artı değerimiz, kim olursa olsun adaptasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Bugün 13 şutumuz var, Portekiz Uluslar Ligi finali oynadığında İspanya'ya sadece 7 şut attı. Bugün topu rakibe bilerek bıraktık, hata paylarını da hesaplayarak hareket ettik" ifadelerinde bulundu.

'DAHA AZ OYNAYAN OYUNCULARIMIZI GÖRME FIRSATIMIZ OLDU'

Tamamıyla play-off'lara konsantre olacaklarına ifade eden Vincenzo Montella, "Bizim için bir şey değişmiyor, yakınız ya da uzağız diye düşünmüyoruz. Duygusal anlamda daha dengeli olmalıyız. Bugün daha az oynayan oyuncularımızı görme fırsatımız oldu, çok da güzel cevaplar verdiler. Şimdi tamamıyla play-off'lara konsantre olacağız ve adım adım ilerleyeceğiz. Hedefe birlikte istediğimiz şekilde yaklaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'GÖSTERDİĞİMİZ PERFORMANSLA DERSLERİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE ÇIKARDIĞIMIZI GÖRDÜK'

Konya'da oynanan ilk maçtaki sistemle alakalı gelen bir soruya ise Montella, şöyle cevap verdi: "Kararları alırken belirli bir konumlandırmamız gerekiyor, o dönemde milli takımdaki herkes bu şekilde oynamamız gerektiğine inanıyordu, kora kor oynamamız gerektiğini düşündük. O gün bu taktikle oynasaydık belki farklı bir şey de olabilirdi, belki mağlup da olurduk ama gerekli dersleri almayabilirdik. Daha başka acı tat da bırakabilirdi. O mağlubiyetin çok sağlıklı bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum, çünkü bize gerekli dersleri aldırdı. Bugün gösterdiğimiz performansla derslerimizi en iyi şekilde çıkardığımızı gördük ve güzel bir performansla maçı tamamladık. Sonuna kadar kazanacağımıza inandık. Sağlıklı mağlubiyet dememin sebebi, o mağlubiyetten sonra Gürcistan ve Bulgaristan maçlarında en iyi futbolumuzu oynayarak galip gelmemizi sağladı. Geri dönüp onu değiştirecek bir düşüncem yok."

'SALİH VE DENİZ'İN PERFORMANSINDAN ÇOK MUTLUYUM'

Ay-yıldızlılarda golleri kaydeden Deniz Gül ve Salih Özcan'ın performansını da değerlendiren Montella, "Salih ve Deniz'in performansından çok mutluyum. Salih gol attı ve çok iyi oynadı. Deniz hem genç, gelişime açık, çok çalışkan, bugün de fedakarca bir maç sergiledi. Bu seviyelerde oynayabileceğini de gösterdi. Geleceğimiz için Deniz'in gelişimini sıkı bir şekilde takip ediyoruz" dedi.

'HEDEFE EMİN ADIMLARLA GİTMELİYİZ'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Napolili bir insan olarak kültürüm Türkiye'dekine çok yakın. Bu tarz güzel performanslardan sonra herkes havaya giriyor, ona dikkat etmeliyiz, ayaklarımız yere basmalı. Play-off'larda iki finalimiz var ikisini oynamak için önce ilkini geçmeliyiz. Adım adım ilerleyeceğiz, hedefe emin adımlarla gitmeliyiz. Eleme grubu kura çekiminde çok şanslı değildik. FIFA klasmanında 1'inci sırada olan takım bize geldi, üstü yoktu. Dünya Kupası'na gidebilmek için biraz daha beklemeliyiz, mart ayını beklemeliyiz."