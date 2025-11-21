Oynadığımız yerin önemi yok

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kura çekimini değerlendirdi. Mircea Lucescu'yu çok iyi tanıdığını ifade eden 51 yaşındaki hoca, "Kendisi İtalyan ve Türk mantalitesini çok iyi biliyor. Çünkü daha önce Türk Milli Takımı'nda ve Türk kulüplerinde görev yaptı. Ancak biz de onu iyi tanıyoruz" dedi. Muhtemel final eşleşmesi hakkında da görüş belirten Montella, "Slovakya'nın başında da İtalyan bir teknik adam var. Gerek Kosova, gerekse Slovakya kompakt oynayabilen takımlar. Biz rakiplere maç maç yaklaşma prensibimizi devam ettireceğiz. İkinci müsabakamız deplasmanda olacak ancak geldiğimiz bu noktadan sonra bu durumun bir önemi yok" ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüzde 100'ümüzü vermeliyiz. Play- Off turunda büyük işler başarmamız gerekiyor. Dünya Kupası'na ulaşmak için herkesin maksimum performansla oynaması lazım."



Kura çekiminde Türkiye'yi, Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, temsil etti.