Ağır hasar!

Gençlerbirliği karşısına 7 eksikle çıkan Galatasaray, dün sakatlıklarla sarsıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından İlkay Gündoğan'ın kadroya döndüğü sarı-kırmızılı takımda, listeye iki yeni isim daha eklendi. Fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün, milli takımdan sakat dönen Osimhen ve Kaan ile ağrıları olan Jakobs sonrası dünkü mücadelede Lemina ve Singo da sakatlandı.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında bir şut denemesi sonrası sıkıntı yaşayan Lemina, 15. dakikada kendini yere bıraktı.
SİNGO'NUN DURUMU CİDDİ
40'ta ise Singo oyundan çıktı. Lemina'da korkulacak bir durum olmadığı ancak Singo'nun ilk bulgularının ciddi olduğu öğrenildi. Fildişi Sahilli futbolcunun 1-2 ay forma giyemeyeceği düşünülüyor. Bahis oynadığı gerekçesiyle Eren'in 45 gün ceza aldığı G.Saray'da Berkan da sakat.
Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde US Gilloise, ardından da ligde F.Bahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda alarm zilleri çalmaya başladı.
OSİMHEN VE JAKOBS YETİŞECEK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada taraftara müjde verdi. Kadroyu kurarken salı günkü US Gilloise maçını da düşündüklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Osimhen'i bir sonraki maça yetiştirmek istiyoruz. Jakobs sürpriz oldu, salı günü sahada olmasını bekliyoruz" dedi.