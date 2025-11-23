Ağır hasar!

Gençlerbirliği karşısına 7 eksikle çıkan Galatasaray, dün sakatlıklarla sarsıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından İlkay Gündoğan'ın kadroya döndüğü sarı-kırmızılı takımda, listeye iki yeni isim daha eklendi.Karşılaşmanın ilk dakikalarında bir şut denemesi sonrası sıkıntı yaşayan Lemina, 15. dakikada kendini yere bıraktı.40'ta ise Singo oyundan çıktı. Lemina'da korkulacak bir durum olmadığı ancak Singo'nun ilk bulgularının ciddi olduğu öğrenildi. Fildişi Sahilli futbolcunun 1-2 ay forma giyemeyeceği düşünülüyor.Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde US Gilloise, ardından da ligde F.Bahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda alarm zilleri çalmaya başladı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada taraftara müjde verdi. Kadroyu kurarken salı günkü US Gilloise maçını da düşündüklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Osimhen'i bir sonraki maça yetiştirmek istiyoruz. Jakobs sürpriz oldu, salı günü sahada olmasını bekliyoruz" dedi.