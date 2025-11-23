Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Özgür Yankaya!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. Raşit Yorgancılar da maçın 4. hakemi olacak.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya görev yapacak. Yankaya'ya, AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇININ VAR'I DA BELLİ OLDU

Beşiktaş ile Samsunspor, bugün saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak. Müsabakada VAR'da Erkan Engin, AVAR'da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.