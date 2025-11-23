Galatasaray, Wilfried Singo’nun sakatlığını açıkladı!

Galatasaray Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Diz arka bölgesinde ağrı hisseden Mario Lemina'nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacak. Victor Osimhen, tedavisinin ardından salonda çalışırken Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirdi. Yunus Akgün ise takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina'nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı."