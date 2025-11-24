Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçına hazır! 6 oyuncu idmanda yok...

Galatasaray'da Union Saint-Gilloise maçı hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınmayla hareketleriyle başladı.
Antrenman top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Union Saint-Gilloise maçının taktik çalışması yapıldı.
Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu antrenmanda yer almadı.
Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı takımla çalışmaya devam etti.