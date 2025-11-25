Bu üçlü fazla güçlü

Tedesco yönetiminde kendine gelen ve 30 golle ligin ağları en çok havalandıran ekibi olan sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, Marco Asensio ve Talisca skorer kimliğini konuşturdu. Rakip fileleri 19 defa sarsan Kanarya'nın silahşörleri, gollerin %63'ünü kaydetti. Ağları 7 kez bulan En-Nesyri başı çekerken yeni transfer Asensio ve Talisca ise 6'şar golle takip etti. Türkiye'de rakipsiz olan muhteşem üçlü, Avrupa'nın 5 büyük liginde ise 3 numaraya konumlandı.

BAYERN İLE ARADAKI FARK 7 GOL

Listenin zirvesinde Alman devi Bayern Münih'ten Kane, Olise ve Diaz (26) triosu bulunuyor. 21 golle Real Madrid'den Mbappe, Vinicius ve Bellingham takipte. Fenerbahçe ile birlikte 19'ar gol atan Barcelona'dan Lewandowski-Torres-Yamal, Marsilya'dan Greenwood-Aubameyang-Vaz sıralandı. Fenerbahçe'nin üç yıldızı; M.City'den Haaland-Foden-Reijnders (16), Frankfurt'tan Burkardt-Can-Doan'ı (16) geride bıraktı.