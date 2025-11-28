Trendyol 1. Lig: Amedspor, Esenler Erokspor’u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'u konuk etti. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Amed Sportif Faaliyetler'in golleri 78. dakikada Andre Poko ve 86. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne'den geldi. Esenler Erokspor'un tek sayısını ise 39'da Mikail Okyar kaydetti.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor 28 puanda kalırken, Amed Sportif Faaliyetler 29 puana ulaştı.
Stat: Diyarbakır
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Emrah Başsan (Dk. 66 Fernando), Poko (Dk. 90+4 Aytaç Kara), Dia Saba (Dk. 66 Çekdar Orhan), Traore, Moreno (Dk. 90 Sinan Kurt), Diagne (Dk. 89 Kouyate)
Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Onur Ulaş, Nzaba, Enes Alıç, Cavare, Tugay Kacar (Dk. 81 Jack), Mikail Okyar, Recep Niyaz (Dk. 51 Alper Karaman), Catakovic (Dk. 46 Faye), Kayode (Dk. 79 Harun Genç) Berat Luş (Dk. 74 Altar Han Hidayetoğlu)
Goller: Dk. 39 Mikail Okyar (Esenler Erokspor), Dk. 78 Poko, Dk. 87 Diagne (Penaltıdan) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 53 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 73 Mehmet Yeşil, Dk. 84 Fernando Dk. 90 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 81 Mikail Okyar, Dk. 85 Nzaba (Esenler Erokspor)