Victor Osimhen bu sezonki gol sayısını 12’ye çıkardı

Giriş Tarihi: 13.12.2025 22:29 Son Güncelleme: 13.12.2025 22:30

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor karşılaşmasında attığı golle Trendyol Süper Lig’de 6. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını da 12’ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

Maçın 56. dakikasında orta sahadan Yunus Akgün'ün pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 gol atan Nijeryalı futbolcunun toplamdaki gol sayısı da 12 oldu. Mücadeleye 11'de başlayan Victor Osimhen 90 dakika sahada kaldı.

