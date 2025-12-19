İlk takviye Nwakaeme

Trabzonspor, 5 Ocak'ta Galatasaray ile Gaziantep'te oynayacağı Süper Kupa yarı final maçı öncesi kadroyu daha da güçlendirmek istiyor.Sezonun ilk haftasındanedeniyle sözleşmesi askıya alınan 36 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun lisansı 2 Ocak tarihinde aktife edilecek. Böylece tecrübeli futbolcu Süper Kupa maçında forma giyebilecek. Teknik direktör Fatih Tekke de bu durumu doğrulayarak,dedi.