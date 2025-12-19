İlk takviye Nwakaeme

Trabzonspor, 5 Ocak'ta Galatasaray ile Gaziantep'te oynayacağı Süper Kupa yarı final maçı öncesi kadroyu daha da güçlendirmek istiyor. TFF'nin transfer döneminin başlangıcını 5 Ocak'tan 2 Ocak'a çektiği için bordomavililerin ilk transferi Anthony Nwakaeme olacak.
Sezonun ilk haftasında Kocaelispor ile oynanan maçta sol uyluk arka adalesinden sakatlanan ve tendonundaki yırtık
nedeniyle sözleşmesi askıya alınan 36 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun lisansı 2 Ocak tarihinde aktife edilecek. Böylece tecrübeli futbolcu Süper Kupa maçında forma giyebilecek. Teknik direktör Fatih Tekke de bu durumu doğrulayarak, "Nwakaeme her zaman bizimleydi ve o tarihte de bizimle olacak"
dedi.