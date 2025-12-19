Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İlk takviye Nwakaeme
Giriş Tarihi: 19.12.2025

İlk takviye Nwakaeme

YUNUS EMRE SEL
İlk takviye Nwakaeme
  • ABONE OL
Trabzonspor, 5 Ocak'ta Galatasaray ile Gaziantep'te oynayacağı Süper Kupa yarı final maçı öncesi kadroyu daha da güçlendirmek istiyor. TFF'nin transfer döneminin başlangıcını 5 Ocak'tan 2 Ocak'a çektiği için bordomavililerin ilk transferi Anthony Nwakaeme olacak. Sezonun ilk haftasında Kocaelispor ile oynanan maçta sol uyluk arka adalesinden sakatlanan ve tendonundaki yırtık nedeniyle sözleşmesi askıya alınan 36 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun lisansı 2 Ocak tarihinde aktife edilecek. Böylece tecrübeli futbolcu Süper Kupa maçında forma giyebilecek. Teknik direktör Fatih Tekke de bu durumu doğrulayarak, "Nwakaeme her zaman bizimleydi ve o tarihte de bizimle olacak" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İlk takviye Nwakaeme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz