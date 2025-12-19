Kartal’dan piton’a pençe

Beşiktaş, sol bek transferini 2 Ocak'ta Belek'te başlayacak kampa yetiştirmek istiyor. Hedefte ise Jouen Hadjam, Lautaro Blanco ve Lucas Piton var. Siyah-beyazlılar Vasco de Gama forması giyen Piton için kulübü ile pazarlıklara başladı. Brezilya ekibi oyuncusu için 7.5 milyon Euro talep etti. Görüşmelerin sürdüğü, Beşiktaş'ın rakamı makul bir seviyeye çekmek için yoğun çaba harcadığı belirtildi. Kartal, benzer bir durumu Hadjam konusunda da yaşıyor. Young Boys, Cezayirli sol bekin değerini 8 milyon Euro olarak belirlerken, taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği bildirildi.
Hadjam'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde görüşmeye hazır olduğu kaydedildi. Sol bek konusunda önümüzdeki hafta içinde önemli gelişmeler olması bekleniyor.