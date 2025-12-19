Kartal’dan piton’a pençe

Beşiktaş, sol bek transferini 2 Ocak'ta Belek'te başlayacak kampa yetiştirmek istiyor. Hedefte ise Jouen Hadjam, Lautaro Blanco ve Lucas Piton var. Siyah-beyazlılar Vasco de Gama forması giyen Piton için kulübü ile pazarlıklara başladı. Brezilya ekibi oyuncusu için 7.5 milyon Euro talep etti. Görüşmelerin sürdüğü, Beşiktaş'ın rakamı makul bir seviyeye çekmek için yoğun çaba harcadığı belirtildi.Hadjam'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde görüşmeye hazır olduğu kaydedildi. Sol bek konusunda önümüzdeki hafta içinde önemli gelişmeler olması bekleniyor.