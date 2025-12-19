Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 17.haftanın hakemleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 19.12.2025 12:08

Trendyol Süper Lig’de Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17.haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

Yarın:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler

İŞTE O HAKEMLER:

