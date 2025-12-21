‘Buradayız’ mesajını verdik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, keyifli bir oyunla önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Futbolculara teşekkür eden İtalyan hoca, "Bir sonraki maçımız kupada Beşiktaş'a karşı. Hızlı şekilde toparlanıp o maça en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi. Tedesco, Başkan Saran'ın ifadeye çağrılmasını da şöyle yorumladı:Oyuncular da bunu gösterdiler. Şartlar ne olursa olsun 'Biz buradayız' mesajını verdiler."Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun atılan gollerde yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Maçı kenardan büyük bir heyecanla takip eden İtalyan hoca, Talisca'nın golünden sonra kulübesine doğru koşarak oyuncularına sarıldı.