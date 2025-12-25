Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de ilk yarının en hırçın oyuncusu Jayden Oosterwolde
Giriş Tarihi: 25.12.2025 11:50

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin en "hırçın" futbolcusu, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde oldu.

AA
Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona ererken sarı-lacivertli ekipte forma giyen futbolculardan 18'i, 17 haftalık periyotta 40 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

Takımda tek kırmızı kart gören isim olan Jayden Oosterwolde, aynı zamanda 4 kez de sarı kartla cezalandırılırken bu sezon takımını lig maçlarında 2 kez yalnız bıraktı.

SARI KART RAPORU

Fenerbahçe'de ilk yarıda 4 futbolcu sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

1 kırmızı kart, 4 sarı kart gören Jayden Oosterwolde'yi 5'er sarı kart gören Milan Skriniar, İsmail Yüksek ve Nelson Semedo takip etti.

Jayden Oosterwolde 2, Milan Skriniar, Nelson Semedo ve İsmail Yüksek ise birer maçta cezaları sebebiyle forma giyemedi.

Archie Brown ve Edson Alvares 3'er, Jhon Duran, Ederson ve Kerem Aktürkoğlu 2'şer, Youssef En-Nesryi, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Tarık Çetin, Levent Mercan, Fred, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci de 1'er kez sarı kartla cezalandırılan oyuncular oldu.

KART TABLOSU

Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle:

Futbolcu Maç Kırmızı kart Sarı kart
Jayden Oosterwolde 15 1 4
Milan Skriniar 16 - 5
İsmail Yüksek 15 - 5
Nelson Semedo 12 - 5
Archie Brown 15 - 3
Edson Alvarez 9 - 3
Kerem Aktürkoğlu 13 - 2
Ederson 11 - 2
Jhon Duran 8 - 2
Youssef En-Nesryi 15 - 1
Fred 16 - 1
Marco Asensio 13 - 1
Dorgeles Nene 11 - 1
Levent Mercan 10 - 1
Mert Müldür 9 - 1
İrfan Can Kahveci 8 - 1
Bartuğ Elmaz 5 - 1
Tarık Çetin 2 - 1

