Real Madrid’den Rüdiger kararı! Galatasaray ile adı anılıyordu...

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte son zamanlarda adı sıkça Galatasaray ile anılan Antonio Rüdiger için Real Madrid'den çarpıcı bir karar geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre; eflatun-beyazlılar, sözleşmesinde son sezonuna giren Rüdiger ile yaz transfer döneminde yollarını ayırma kararı aldı.

Haberde, bu kararın uzun soluklu bir planın parçası olduğu ifade edilirken, İspanyol yöneticilerin savunma hattını gençleştirme politikasını uygulayacağı aktarıldı.

Tecrübeli futbolcuya Avrupa'dan tekliflerin olduğu, Rüdiger'in ise Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı mukavelelere sıcak baktığı belirtildi.

Real Madrid formasıyla bu sezon toplamda 12 maça çıkan Alman oyuncu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.