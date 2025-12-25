Sadettin Saran suç duyurusunda bulunacak!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama yayınladı. Saran, adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İşte Saran'ın açıklaması:



"Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim.

Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır."