Alanya, Maestro için yüksek uçtu

Sol kanada Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı katmaya hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda en az 2 oyuncu daha transfer edecek. Bu bölgelerden orta saha için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Maestro var. 22 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor'dan '10 milyon Euro' yanıtı alan yönetim, istenen bonservis bedelini düşürmek istiyor. Akdeniz ekibiyle bu hafta masaya oturulması planlanıyor. Fenerbahçe, Maestro ile prensipte anlaşma sağlamıştı.

ÖNCELİĞİM ŞAMPİYONLUK

Sezon sonu Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca, UOL'ye konuştu. 31 yaşındaki Sambacı, geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte öne çıkanlar: "Brezilya'ya şu an için dönmeyi düşünmüyorum. Odak noktam Fenerbahçe ile şampiyonluğu kazanmak. Bir oyuncu, Brezilya Milli Takımı'na girebilmek için kulübünde elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bu konuda sakinim. Teknik direktör Ancelotti ile hiç görüşmedim. Brezilya Milli Takım formasını giyecek çok fazla oyuncu var. Ben şampiyonluk için takımımla mücadele ediyorum. Galatasaray önde ama biz de mücadeledeyiz."