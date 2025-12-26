Karşıyaka’nın gündemi Beşiktaşlı Arda

Ara transferde Muşspor'a satılan Ferdi'nin yerine sol bek, 1 yıl hak mahrumiyeti alan Erol'un yerine stoper ve sol kanat almayı planlayan Karşıyaka, siyah-beyazlıların altyapısında yetişerek sezonun ilk yarısında kiralık olarak Sırbistan'da Novi Pazar formasını giyen 20 yaşındaki Yakup Arda'yla görüşüyor.

Genç futbolcunun da Karşıyaka'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Arda, kariyerinin ilk resmi maçına 30 Ekim 2023 tarihinde Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Gaziantepspor maçının 20'nci dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Rachid Ghezzal'ın yerine girerek çıkmıştı.