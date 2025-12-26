Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Karşıyaka'nın gündemi Beşiktaşlı Arda
Giriş Tarihi: 26.12.2025 14:19 Son Güncelleme: 26.12.2025 14:21

Karşıyaka'nın gündemi Beşiktaşlı Arda

TFF 3. Lig 4'üncü Grup'taki şampiyonluk yarışında devre arasında transfere yönelen Karşıyaka, Beşiktaş'ın genç sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı gündemine aldı

DHA
Karşıyaka’nın gündemi Beşiktaşlı Arda
  • ABONE OL

Ara transferde Muşspor'a satılan Ferdi'nin yerine sol bek, 1 yıl hak mahrumiyeti alan Erol'un yerine stoper ve sol kanat almayı planlayan Karşıyaka, siyah-beyazlıların altyapısında yetişerek sezonun ilk yarısında kiralık olarak Sırbistan'da Novi Pazar formasını giyen 20 yaşındaki Yakup Arda'yla görüşüyor.

Genç futbolcunun da Karşıyaka'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Arda, kariyerinin ilk resmi maçına 30 Ekim 2023 tarihinde Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Gaziantepspor maçının 20'nci dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Rachid Ghezzal'ın yerine girerek çıkmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıyaka'nın gündemi Beşiktaşlı Arda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz