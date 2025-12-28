İbrahim Üzülmez’den oyuncularına sert eleştiri!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amedspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Iğdır FK'da teknik direktör İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce futbolcularıyla sürekli toplantılar yapmasına rağmen alınan sonuç nedeniyle oyuncularını eleştiren İbrahim Üzülmez şu sözleri dile getirdi: "Öncelikli olarak bugün müthiş bir atmosfer vardı. Açıkçası hayal kırıklığı içerisindeyim. Geldiğimiz günden beri oynadığımız en kötü maçlardan birisi. Vallahi oyuncularım tatile gelmiş. Şu ana kadar onları eleştirmedim, her zaman yanında oldum. Ama maalesef onlar maça gelmemiş, tatile gelmişler. Maç öncesinde o kadar anlatmamıza rağmen, önemli maç olduğunu söylememize rağmen, göstermemize rağmen, toplantı üstüne toplantı yapmamıza rağmen böyle bir sonuç aldığın zaman, böyle bir oyun ortaya koyduğun zaman tabii ki teknik adam olarak bizler eleştireceğiz. Vallahi üzüldüm. Bu kadar kötü bir futbol oynayacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Onun için kusura bakmayın. Ben de bunları söylerken oyuncularıma ilk defa kızıyorum. Profesyonellikte bu mücadele bize yakışmıyor. Bizim karakterimize yakışmıyor, bizim kişiliğimize yakışmıyor. Maalesef böyle bir sonuç ortaya çıktı. Açıkçası ben Amed'le maç oynamaya geldiğimizi düşünüyordum. Ama tatile gelmişiz. Üzgünüm. Bütün camiamdan özür diliyorum."