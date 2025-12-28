İstanbul’un devleri Nkunku yarışında!

Süper Lig'in iki devi, İtalyan basınında gündemden düşmüyor. Repubblica'da "Nkunku, İstanbul'a gidiyor" başlığıyla yer alan haberde; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Milan forması giyen Christopher Nkunku'yu gündemine aldığı iddia edildi. 28 yaşındaki hücum oyuncusunu iki ezeli rakibin de çok istediği ve transferde yarış olacağı vurgulandı. Milan'ın sezon başında Chelsea'den 37 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı futbolcudan yüksek zarar etmemek için bonservis bedelini 35 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi. Nkunku, ağustos ayından bu yana formasını giydiği Çizme ekibinde 14 maça çıktı ve 1 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.