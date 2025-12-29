Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’dan genç kontenjana Almanya’dan takviye
Yusuf Demir'i kadroda düşünmeyen Galatasaray, genç kontenjan için yeni bir takviye yapacak. 7 Ocak’ta 18 yaşına girecek olan yıldız adayını 250 bin Euro yetiştirme bedeli ile kadrosuna katacak. İşte o isim...

Yusuf Demir'le yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, +2 kontenjana Almanya'dan takviye yapacak. Borussia Mönchengladbach altyapısında sivrilen Can Armando Güner, 7 Ocak'ta 18 yaşından gün alacak.

FIFA'lık olmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp, 7 Ocak itibarıyla 2008 doğumlu Can ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Galatasaray'ın Mönchengladbach'a yaklaşık 200-250 bin Euro yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor.

Can Armando Güner, alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli formaları giydi. Babası Türk olan genç yıldız adayı, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor.

