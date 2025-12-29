Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF açıkladı! 353 bölgesel hakem PFDK’ya sevk edildi!
Giriş Tarihi: 29.12.2025 18:14 Son Güncelleme: 29.12.2025 18:50

TFF açıkladı! 353 bölgesel hakem PFDK’ya sevk edildi!

TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve bölgesel yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemcinin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı

TFF açıkladı! 353 bölgesel hakem PFDK’ya sevk edildi!
  • ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 353 hakem ve 75 gözlemcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

ARKADAŞINA GÖNDER
TFF açıkladı! 353 bölgesel hakem PFDK’ya sevk edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz