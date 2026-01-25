Başakşehir’e yan bakılmıyor

Süper Lig'de son haftaların formda takımı RAMS Başakşehir, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.Üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Nuri Şahin'in ekibi, son 6 maçta 5 kez galip gelirken, tek beraberliğini Fenerbahçe karşısında aldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.