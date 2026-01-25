Başakşehir’e yan bakılmıyor

Süper Lig'de son haftaların formda takımı RAMS Başakşehir, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 35'te penaltıdan Davie Selke, 67'de kendi kalesine Ramazan Civelek ve 86'da Nuno da Costa kaydetti.
Üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Nuri Şahin'in ekibi, son 6 maçta 5 kez galip gelirken, tek beraberliğini Fenerbahçe karşısında aldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.