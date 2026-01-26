Amed 1 puana razı

Sivasspor ile Amed, 1-1'lik sonuçla puanları paylaştı. 20'de Ethemi'nin golüyle öne geçen Yiğidolar devreyi üstün bitirdi. İkinci yarıda daha etkili olan Amed, golcüsü Mbaye Diagne'nin fileleri bulmasıyla maça dengeyi getirdi. Geçen hafta Erzurum'a kaybeden Amed, aldığı beraberlikle zirvede üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.