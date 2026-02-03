Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına’ya bir Oulai daha!
Giriş Tarihi: 3.02.2026

18 yaşındaki Gineli orta saha, oyun tarzı olarak Oulai’ye benziyor. Bordo-mavililer, Portekiz kulübü Casa Pia’ya bu transfer için 5.5 milyon Euro bonservis ödeyecek

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor, gelecek vadeden bir ismi daha kadrosuna kattı. Bordomavililer, Portekiz kulübü Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı renklerine bağladı. Fırtına, bu transfer için Casa Pia'ya 5.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek. 1 milyon Euro'nun kısa vadeli olarak verilmesi, kalan kısmın ise taksitlendirilmesi bekleniyor. Eğer Trabzonspor'un yabancı kontenjanında yer açılırsa oyuncu takıma katılacak. Aksi takdirde sezon sonuna kadar Portekiz ekibinde kiralık devam edecek. Gineli futbolcu hem hücum hem de savunmasıyla çift yönlü orta saha profilinde. İki ayağını da kullanabilen Nhaga fiziksel gücü, top taşıma kabiliyeti ve dribbling yeteneğiyle göze çarpıyor.

