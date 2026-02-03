Fırtına’ya bir Oulai daha!

Trabzonspor, gelecek vadeden bir ismi daha kadrosuna kattı. Bordomavililer, Portekiz kulübü Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı renklerine bağladı. Fırtına, bu transfer için Casa Pia'ya 5.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek. 1 milyon Euro'nun kısa vadeli olarak verilmesi, kalan kısmın ise taksitlendirilmesi bekleniyor.Gineli futbolcu hem hücum hem de savunmasıyla çift yönlü orta saha profilinde. İki ayağını da kullanabilen Nhaga fiziksel gücü, top taşıma kabiliyeti ve dribbling yeteneğiyle göze çarpıyor.